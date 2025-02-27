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Правительство РФ реализует меры для создания и производства отечественных запчастей
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Правительство РФ реализует меры для создания и производства отечественных запчастей
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Правительство РФ реализует меры для создания и производства отечественных запчастей

Алиханов: Минпромторг адаптирует меры поддержки автопрома России в случае рисков

Минпромторг России в случае необходимости адаптирует меры поддержки автомобильной отрасли из-за высоких ставок по автокредитам и макроэкономических факторов. Об этом заявил министр Антон Алиханов.

В ходе своего выступления на координационном совете «О развитии производства автомобильных компонентов» в Казани министр напомнил, что Минпромторг в настоящее время реализует ряд мер для создания и производства отечественных комплектующих.

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«Мы видим риски, связанные с макроэкономическими факторами, прежде всего с высокими ставками автокредитования. При необходимости будем адаптировать наши меры поддержки. И продолжим работать над более точечной поддержкой спроса, что необходимо, в том числе, для развития подотрасли автокомпонентов», – подчеркнул глава ведомства.

В частности, уже «донастроили» требования 719-го постановления (о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ. – Прим. ред.), выделили средства на НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – Прим. ред.) и обратный инжиниринг, предоставили займы Фонду развития промышленности (ФРП), перечислил Алиханов.

Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
27.02.2025 
Фото:Depositphotos
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