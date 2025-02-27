Ставки автокредитов останутся высокими: эксперт назвала 3 ключевых фактора

Эксперт Игумнова объяснила, кто может получить автокредит с минимальной ставкой

Оптимальные временные рамки для оформления автокредита диктует рынок, традиционно самым выгодным периодом является декабрь-январь. В это время дилеры предлагают максимальные скидки на автомобили. Таким мнением с «За рулем» поделилась эксперт по финансовым продуктам компании ВсеЗаймыОнлайн Софья Игумнова.

По ее мнению, в 2025 году процентные ставки по автокредитам останутся высокими из-за жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России.

Мнение эксперта

Софья Игумнова, эксперт по финансовым продуктам компании ВсеЗаймыОнлайн

– Ключевая ставка сохраняется на уровне 21%, что напрямую влияет на стоимость заемных средств. В первой половине года ставки по автокредитам ожидаются в диапазоне 23–27% годовых, а при неблагоприятных условиях могут превысить 30%.

Наименьшие ставки по автокредитам будут доступны заемщикам с высоким кредитным рейтингом, которые внесут крупный первоначальный взнос от 30%, и оформленным каско, считает Игумнова.

«Для них кредит может обойтись в 23-25% годовых. Для клиентов без каско, с небольшим первоначальным взносом или нестабильным доходом условия будут жестче, а ставка может превысить 30%. При покупке автомобиля с пробегом диапазон процентных ставок будет еще выше – от 25 до 32% в зависимости от банка и состояния автомобиля», – отмечает финансовый аналитик.

По мнению Игумновой, на эту ситуацию влияет несколько ключевых факторов: во-первых, политика Центробанка, не готового в текущих условиях снижать ключевую ставку. Во-вторых, рост цен на автомобили – дефицит бюджетных моделей увеличивает средний размер автокредитов. В-третьих, банки ужесточают требования к заемщикам, повышая минимальный первоначальный взнос и строже оценивая платежеспособность заемщиков.

«Однако программы льготного автокредитования, если они сохранятся, помогут компенсировать часть процентной нагрузки для отдельных категорий граждан. Оптимальное время для оформления автокредита зависит от рынка. Весной возможно небольшое снижение ставок при стабилизации экономической ситуации, но цены на автомобили останутся высокими», – отмечает эксперт.

В летний период условия в сегменте автокредитования останутся стабильными и не претерпят кардинальных изменений. Осенью банки и автодилеры могут запустить акционные предложения, поэтому самым выгодным периодом для взятия автокредита можно назвать период с декабря по январь. Именно в это время автосалоны мотивируют покупателей специальными акциями и скидками с целью выполнения взятых на себя обязательств, подытожила Игумнова.

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Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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