Четыре совета бережливому автовладельцу: как ездить экономно

Эксперт Мелехин рассказал, как ездить, чтобы сократить расходы на топливо

Вопрос экономии топлива не перестает быть актуальным для современных автовладельцев, поскольку цены на него не перестают расти.

Одним из самых эффективных способов является выбор правильного стиля вождения. Несмотря на то, что технологии автомобилей тоже играют важную роль в расходе топлива, правильный стиль езды может значительно снизить эти затраты.

Разберемся, какие привычки помогут бережливому автовладельцу.

Мнение эксперта

Евгений Мелехин, генеральный директор «Рексрент» АО «Билантлия» (аренда автомобилей):

– Чтобы сэкономить на топливе, нужно придерживаться нескольких правил при езде. Первый – расход топлива минимален, если включена прямая передача. Прямая передача – это когда скорость вращения коленчатого вала двигателя примерно равна оборотам колёс. Чем выше передача, тем лучше она подстраивается под текущий режим езды, что помогает экономить топливо.

Например, если у автомобиля пятиступенчатая механическая коробка передач, то наиболее экономично будет двигаться на пятой передаче.

Второй момент – не стоит превышать скорость. Для среднего автомобиля с крейсерской скоростью 120 км/ч, как только она достигает 130-140 км/ч, расход топлива резко возрастает. Это связано с дополнительной нагрузкой на двигатель, а также с увеличением аэродинамического сопротивления.

Третий момент – важно ездить «накатом», то есть минимально воздействовать на педали. Не стоит резко разгоняться и резко тормозить.

Наконец, расход топлива напрямую зависит от технического состояния автомобиля. Важно вовремя менять свечи, обслуживать жиклеры, следить за давлением в шинах и поддерживать автомобиль в хорошем состоянии. Это обеспечит плавность разгона и торможения, что также помогает снизить расход топлива.