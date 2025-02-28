Этот японский квадроцикл преодолеет любое бездорожье: известна цена

На рынке РФ в апреле появится квадроцикл QRX 550 по цене от 849 тыс. рублей

Эксклюзивный дистрибьютор Honda Motor в России – компания «Мотор-Плейс» представит в апреле квадроциклы серии QRX, цены на которые стартуют от 849,9 тыс. рублей. О технических характеристиках новинки рассказали в пресс-службе компании.

Модель QRX 550 оснащена современными одноцилиндровыми двигателями мощностью 33 л.с., с жидкостным охлаждением, благодаря которым обеспечивается стабильная работа в любых условиях. А независимая двухрычажная подвеска и усиленная рама гарантируют комфортное вождение даже на сложном рельефе.

QRX 550

«В базовое оснащение QRX 550 включают систему впрыска топлива BOSCH EFI, электроусилитель руля (EPS), большую TFT-приборную панель диагональю 7 дюймов, лебедку с тягой до 1.5 т (3500 LBS) и бензобак на 22 литра. Для заказа будут доступны оранжевая, красная, серо-салатовая, темно-серая и камуфляжная расцветка», – подчеркнули в пресс-службе.

Квадроцикл QRX имеет полный привод и оснащен режимами работы трансмиссии 2WD/4WD/4WD Lock – это позволит преодолеть любое бездорожье

Особенностью трансмиссии является возможность электронного управления блокировкой дифференциала переднего и заднего редуктора. Система выбирает необходимый режим под конкретные условия движения, например, в грязи или снегу. Независимой подвеске с двойными А-образными рычагами спереди и сзади обеспечит комфортным управлением. Ход передней подвески составляет 160 мм, задней – 210 мм, система эффективно поглощает различные удары и вибрации, за счет чего передвигаться на квадроцикле можно плавно по любой местности. Амортизаторы оборудованы механизмом изменения преднатяга пружины.

QRX 550

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: пресс-служба HM