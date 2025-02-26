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Эти автомобили с пробегом признаны самыми надежными

Портал iSeeCars перечислил лучшие подержанные пятилетние автомобили

Автопортал iSeeCars назвал лучшие подержанные пятилетние автомобили. Лидером стал Honda Fit, прогнозируемый жизненный цикл которого составляет 11,8 года.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Honda Fit
Honda Fit

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Далее следует Volkswagen Passat с ожидаемым сроком эксплуатации 9,6 года. На третьем месте находится Buick Encore. Этот автомобиль прослужит своему владельцу около 8,8 года.

Еще в перечень самых надежных б/у машин также вошли модели Kia Rio (прогнозируемый срок службы 6,9 года), Honda Civic (9,8 года), Mazda 3 (9,8 года), Mitsubishi Outlander Sport (7,5 года), Toyota Yaris (7,6 года), Toyota Corolla (8,1 года) и Infiniti Q50 (10,6 года).

Volkswagen Passat
Volkswagen Passat

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.

Источник: iSeeCars

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Honda | DongCheDi
26.02.2025 
Фото:Depositphotos | Honda | DongCheDi
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