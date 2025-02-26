Эти автомобили с пробегом признаны самыми надежными

Портал iSeeCars перечислил лучшие подержанные пятилетние автомобили

Автопортал iSeeCars назвал лучшие подержанные пятилетние автомобили. Лидером стал Honda Fit, прогнозируемый жизненный цикл которого составляет 11,8 года.

Honda Fit

Далее следует Volkswagen Passat с ожидаемым сроком эксплуатации 9,6 года. На третьем месте находится Buick Encore. Этот автомобиль прослужит своему владельцу около 8,8 года.

Еще в перечень самых надежных б/у машин также вошли модели Kia Rio (прогнозируемый срок службы 6,9 года), Honda Civic (9,8 года), Mazda 3 (9,8 года), Mitsubishi Outlander Sport (7,5 года), Toyota Yaris (7,6 года), Toyota Corolla (8,1 года) и Infiniti Q50 (10,6 года).

Volkswagen Passat

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Источник: iSeeCars