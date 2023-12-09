Главный конкурент Toyota Camry возвращается в Россию
Новый Volkswagen Passat, конкурент популярной модели Toyota Camry, возвращается на российский рынок. Этот седан, выпущенный в Китае специально для местных покупателей, уже доступен для заказа у нескольких российских дилеров. Цены доходят до 5,4 миллиона рублей в зависимости от комплектации.
Volkswagen Passat предлагает два варианта двигателя. Базовая модель оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с., в то время как более дорогие версии оснащены 2-литровым турбированным двигателем, развивающим 186 л. с. В обоих случаях используется популярная коробка передач «робот» DSG.
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Даже базовые комплектации Passat предлагают обширный набор опций. Например, модель со 150-сильным двигателем имеет переднюю и заднюю камеры, парктроники на обеих сторонах, круиз-контроль, отделку салона кожей, систему «старт-стоп» с бесключевым доступом, а также датчики дождя и света.
Важно отметить, что эти автомобили, привезенные из Китая, поставляются с двухлетней дилерской гарантией.
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Источник: Autonews
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