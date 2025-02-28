Этот кроссовер с богатым оснащением стал дешевле в РФ почти на миллион рублей

Цены на все комплектации Bestune T77 снижены в РФ и стартуют от 1,924 млн рублей

Бренд Bestune снизил цены на свой стильный кроссовер T77, теперь его можно приобрести без дополнительных условий от 1,924 млн рублей. О привлекательной стоимости рассказали в пресс-службе бренда.

FAW Bestune T77

«Bestune T77 – самый востребованный кроссовер бренда в России. Популярность модели объясняется ее высокими потребительскими качествами. Это новое поколение современных городских кроссоверов, которое отличают высокий уровень оснащения, передовые технологии, функциональность и дизайн», – подчеркнули в пресс-службе.

Автомобиль оснащен турбированным мотором объемом 1,5 л мощностью 160 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Благодаря такому силовому агрегату кроссоверу обеспечены высокие динамические характеристики.

В базовой комплектации Luxury Bestune T77 заявлены: круиз-контроль, спортивные сиденья с кожаной отделкой, панорамная крыша с функцией защиты от защемления и мультифункциональное рулевое колесо. Стоимость автомобиля в комплектации Luxury стартует от 1,924 млн рублей.

Для модели в комплектации Prestige доступны 12,3-дюймовая мультимедийная система, атмосферная подсветка салона, датчики дождя и света, ассистент управления дальним светом, интеллектуальный круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы и многое другое. Стоимость Bestune T77 в комплектации Prestige составляет 2,036 млн рублей.

Комплектация Prestige Plus включает в себя все преимущества исполнения Prestige, в дополнении в списке оборудования есть система кругового обзора 360. Стоимость автомобиля в этой комплектации начинается от 2,076 млн рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: пресс-служба Bestune