Кроссоверы Kia Sportage вернулись к российским дилерам: сколько за них просят?

Российские дилеры предлагают новые Kia Sportage по цене от 4,1 млн рублей

Дилеры снова предлагают Kia Sportage 2024 года, привезённые по схеме параллельного импорта. Однако, цена на эту популярную модель значительно выросла.

Ещё в декабре прошлого года приобрести Kia Sportage можно было за 3 миллиона рублей. В январе цена подскочила до 3,45 миллионов, а сейчас, по информации из Москвы и Воронежа, стартовая цена достигла отметки в 4,1 миллиона рублей.

Kia Sportage

За 4,1 миллиона рублей покупатель получает Kia Sportage 2024 с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., полным приводом и автоматической коробкой передач.

В оснащение входят система кругового обзора, климат-контроль, парктроники по кругу, круиз-контроль, датчик дождя и света, а также подогрев всех сидений.

Интерьер Kia Sportage

Более дорогая версия Sportage Flagship, предлагаемая за 4,25 миллиона рублей, оснащена мощным 2,0-литровым турбомотором (236 л.с.) и предлагает ещё более богатый набор опций: контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, кожаный салон, электропривод передних сидений с памятью, панорамная крыша, беспроводная зарядка и декоративная подсветка. Дополнительно установлены 19-дюймовые диски и электропривод крышки багажника.

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Источник: IXBT