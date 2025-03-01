Кроссоверы Kia Sportage вернулись к российским дилерам: сколько за них просят?
Дилеры снова предлагают Kia Sportage 2024 года, привезённые по схеме параллельного импорта. Однако, цена на эту популярную модель значительно выросла.
Ещё в декабре прошлого года приобрести Kia Sportage можно было за 3 миллиона рублей. В январе цена подскочила до 3,45 миллионов, а сейчас, по информации из Москвы и Воронежа, стартовая цена достигла отметки в 4,1 миллиона рублей.
За 4,1 миллиона рублей покупатель получает Kia Sportage 2024 с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., полным приводом и автоматической коробкой передач.
В оснащение входят система кругового обзора, климат-контроль, парктроники по кругу, круиз-контроль, датчик дождя и света, а также подогрев всех сидений.
Более дорогая версия Sportage Flagship, предлагаемая за 4,25 миллиона рублей, оснащена мощным 2,0-литровым турбомотором (236 л.с.) и предлагает ещё более богатый набор опций: контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, кожаный салон, электропривод передних сидений с памятью, панорамная крыша, беспроводная зарядка и декоративная подсветка. Дополнительно установлены 19-дюймовые диски и электропривод крышки багажника.
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Источник: IXBT