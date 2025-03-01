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Кроссоверы Kia Sportage вернулись к российским дилерам: сколько за них просят?

Российские дилеры предлагают новые Kia Sportage по цене от 4,1 млн рублей

Дилеры снова предлагают Kia Sportage 2024 года, привезённые по схеме параллельного импорта. Однако, цена на эту популярную модель значительно выросла.

Ещё в декабре прошлого года приобрести Kia Sportage можно было за 3 миллиона рублей. В январе цена подскочила до 3,45 миллионов, а сейчас, по информации из Москвы и Воронежа, стартовая цена достигла отметки в 4,1 миллиона рублей.

Kia Sportage
Kia Sportage
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За 4,1 миллиона рублей покупатель получает Kia Sportage 2024 с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., полным приводом и автоматической коробкой передач.

В оснащение входят система кругового обзора, климат-контроль, парктроники по кругу, круиз-контроль, датчик дождя и света, а также подогрев всех сидений.

Интерьер Kia Sportage
Интерьер Kia Sportage

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Более дорогая версия Sportage Flagship, предлагаемая за 4,25 миллиона рублей, оснащена мощным 2,0-литровым турбомотором (236 л.с.) и предлагает ещё более богатый набор опций: контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, кожаный салон, электропривод передних сидений с памятью, панорамная крыша, беспроводная зарядка и декоративная подсветка. Дополнительно установлены 19-дюймовые диски и электропривод крышки багажника.

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 29
01.03.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-30