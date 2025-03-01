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Тюнеры превратили популярный кроссовер в настоящий суперкар: подробности

Ателье Techart выпустило пакет доработок для кроссовера Porsche Cayenne Turbo GT

Тюнинг-ателье Techart задалось целью переосмыслить понятие кроссовера, превратив Porsche Cayenne Turbo GT в настоящего зверя с асфальта. Результат их работы – это не просто доработка, а полная трансформация, превращающая люксовый SUV в уникальный «снаряд» с характеристиками суперкара.

Сердцем этого чудовища является доработанный двигатель V8. Заводская версия Cayenne Turbo GT уже впечатляет своими 659 л.с., но Techart поднял планку до невообразимых 930 л.с. и 1100 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,7 секунды – показатель, достойный самых экстремальных суперкаров. Максимальная скорость достигает 330 км/ч.

Porsche Cayenne Turbo GT by Techart
Porsche Cayenne Turbo GT by Techart
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Однако столь значительное увеличение мощности требует не только работы над двигателем, но и кардинального улучшения аэродинамики.

Techart полностью переосмыслил внешний облик автомобиля. Новый капот, агрессивный бампер с внушительными воздухозаборниками – все это направлено на эффективное охлаждение мощного двигателя и минимизацию сопротивления воздуха на высоких скоростях. Традиционно расширены колесные арки и установлены новые колесные диски, а на крышке багажника прописался более крупный спойлер.

Porsche Cayenne Turbo GT by Techart
Porsche Cayenne Turbo GT by Techart

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Techart предлагает индивидуальную доработку салона, позволяющую клиенту создать уникальный интерьер, полностью отвечающий его вкусам и предпочтениям. Возможности кастомизации практически безграничны: от выбора материалов отделки до полной перепланировки пространства.

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:Techart
Количество просмотров 37
01.03.2025 
Фото:Techart
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Отзывы о Porsche Cayenne (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Porsche Cayenne  2013
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Потрясающий звук!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Топово звучит!
+2