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Корея идет в электричество: еще одна модель готовится к запуску!

Kia представила новый концепт EV2 — он станет серийной моделью в 2026 году

Kia продолжает раскрывать перспективную линейку электромобилей, флагманом которой станет 600-сильный кроссовер EV9, представленный в ноябре прошлого года. На другом конце этой линейки будет как раз с компакт-кросс EV2, который собираются запустить в продажу уже в следующем году.

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Пока мы имеем перед собой лишь рендеры. Но, как пишет источник со ссылкой на главу дизайна Kia Карима Хабиба, разница между нынешним концептом и реальным EV2 будет примерно такая же, как была между концептом EV3 двухгодичной давности и серийной моделью, которую начнут продавать в грядущем июле.

В салон закладываются широкие возможности трансформации: задний «диван» складывается, а передний (единая подушка, раздельные спинки), может двигаться по направляющим. А вот распашные двери (прямо как у Атома) в серию пока не попадут, хотя работы по ним ведутся, рассказал Хабиб.

По всей видимости, основой EV2 будет платформа E-GMP с 400-вольтовой электрической архитектурой, как у старшего EV3. Предполагается, что емкость аккумуляторов составит около 40 кВт·ч, но для некоторых версий могут предложить 58 кВт·ч от более крупного EV3. Тот, кстати, проезжает 430 км по циклу WLTP.

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Если говорить о дальнейшей перспективе, вскоре корейцы обещают показать еще и EV1 – это будет одноклассник ожидающегося Volkswagen ID.1. Пока же именно EV2 является наиболее компактной моделью зарождающейся линейки. Он задуман как конкурент европейским Citroen e-C3, Jeep Avenger и (в перспективе) Ford Puma Gen-E с ценой около 30 тысяч евро.

Источник: Autoexpress

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
02.03.2025 
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