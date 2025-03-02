Корея идет в электричество: еще одна модель готовится к запуску!

Kia представила новый концепт EV2 — он станет серийной моделью в 2026 году

Kia продолжает раскрывать перспективную линейку электромобилей, флагманом которой станет 600-сильный кроссовер EV9, представленный в ноябре прошлого года. На другом конце этой линейки будет как раз с компакт-кросс EV2, который собираются запустить в продажу уже в следующем году.

Пока мы имеем перед собой лишь рендеры. Но, как пишет источник со ссылкой на главу дизайна Kia Карима Хабиба, разница между нынешним концептом и реальным EV2 будет примерно такая же, как была между концептом EV3 двухгодичной давности и серийной моделью, которую начнут продавать в грядущем июле.

В салон закладываются широкие возможности трансформации: задний «диван» складывается, а передний (единая подушка, раздельные спинки), может двигаться по направляющим. А вот распашные двери (прямо как у Атома) в серию пока не попадут, хотя работы по ним ведутся, рассказал Хабиб.

По всей видимости, основой EV2 будет платформа E-GMP с 400-вольтовой электрической архитектурой, как у старшего EV3. Предполагается, что емкость аккумуляторов составит около 40 кВт·ч, но для некоторых версий могут предложить 58 кВт·ч от более крупного EV3. Тот, кстати, проезжает 430 км по циклу WLTP.

Если говорить о дальнейшей перспективе, вскоре корейцы обещают показать еще и EV1 – это будет одноклассник ожидающегося Volkswagen ID.1. Пока же именно EV2 является наиболее компактной моделью зарождающейся линейки. Он задуман как конкурент европейским Citroen e-C3, Jeep Avenger и (в перспективе) Ford Puma Gen-E с ценой около 30 тысяч евро.

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Источник: Autoexpress