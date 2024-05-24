204 л.с., технология «одной педали»: представлен новый недорогой «кореец»

Компания Kia презентовала новый электрокроссовер EV3 от 3,16 млн рублей

Kia официально представила кроссовер EV3. Этот автомобиль станет самым маленьким из электромобилей линейки и самым дешевым: в США он будет стоить около 30 тыс. долларов. Продажи новинки в Южной Корее запланированы на июль, затем автомобиль начнут продавать в Европе.

Kia EV3

Габариты машины 4300×1850×1560 мм при колесной базе 2680 мм. Kia EV3 оснащен одним двигателем мощностью 204 л. с. Емкость тяговой аккумуляторной батареи в базе составляет 58,3 кВт⋅ч, в топовой версии она равна 81,4 кВт⋅ч. Максимальный запас хода равен 560 км согласно методике подсчета WLTP.

Kia EV3

В салоне новинки нет центрального тоннеля в привычном понимании. Есть подлокотник и более длинное основание, на передней части которого установлены клавиши. Между основанием подлокотника и передней панелью внизу есть консоль с беспроводной зарядкой для смартфона.

Kia EV3 получил технологию i-Pedal 3.0: есть регулируемая система рекуперации энергии при торможении, доступ к которой осуществляется с помощью подрулевых переключателей. То есть, ногой можно нажимать только на педаль газа, а тормозить — вручную. Автомобиль сам начинает тормозить при отпускании педали газа, при этом педаль тормоза также есть.

Интерьер Kia EV3

В салоне два экрана с диагональю 12,3 дюйма и проекционный дисплей с поддержкой дополненной реальности. Среди опций разные системы помощи водителю.

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Источник: Motor1