Лада Ларгус – теперь из Ижевска. Что изменил перезапуск?
После провала в 2022 году АВТОВАЗ постепенно вернул на конвейер почти все модели. Как точно подметил глава компании Максим Соколов: «Восстановлен весь рентабельный модельный ряд».
Марженосец
Ларгус всегда был любим не только народом, но и АВТОВАЗом. Скажу вам по секрету: это самая маржинальная модель в линейке завода. Не просто машина – генератор прибыли!
Как оно будет теперь, в новых ценовых реалиях – не знаю. Но думаю, что этот расклад сохранится, поскольку по цене даже базовые Ларгусы будут смело конкурировать с Вестой.
Классика жанра
С 15 мая в Ижевске выпускают фургоны и пассажирские универсалы в комплектации Classic. Фургоны пока идут только с 90‑сильными моторами ВАЗ‑11182, а на универсал ставят еще и 106‑сильный ВАЗ‑21129. Оба – в паре с пятиступенчатой механикой. Все универсалы – 5‑местные. Но ближе концу года начнут делать и 7‑местные. А осенью запустят электрический е‑Ларгус.
Что такое Classic? Это практически голая машина, но в ней все-таки есть АБС, электрические стеклоподъемники и кондиционер. А еще – одна подушка безопасности.
Так вот, 90‑сильный фургон Ларгус Classic оценен в 1 670 000 рублей, а такой же универсал – в 1 660 000 рублей. Это не ошибка: голый фургон дороже универсала.
Перенос
Чтобы организовать производство на новом месте, с сентября 2023 года по январь 2024 года из Тольятти в Ижевск было перемещено, установлено и запущено более 1200 единиц оборудования. В прессовом производстве Ижевска уже освоено 13 штампованных деталей – крыша, двери, крылья, капот, боковины. До конца года планируется освоить детали крупной и средней штамповки – всего более 60 позиций.
В производстве сварки смонтировано 13 роботов. На линии сборки специально под Ларгус откалиброваны стенды динамических испытаний.
Зачем
Перенос производства Ларгуса позволил освободить на заводе в Тольятти мощности линии № 1, на которой осенью начнут выпуск длиннобазных седанов Лада Аура, а в начале 2026 года на этой же линии будут собирать кроссовер на платформе Весты.
О качестве
Резонный вопрос: как отразится перенос на качестве автомобиля? Что упростили, удешевили? На чём сэкономили?
Я прошел вдоль конвейера и внимательно посмотрел машины. На мой взгляд – не сэкономили ни рубля.
Зазоры по кузовным панелям везде ровные. Все наружные панели кузова, включая крышу – из оцинкованной стали.
На кузове – огромное количество мастики, практически на всех сварных швах. К этому еще при Renault-Nissan относились очень серьезно. На полу наклеены противошумовые маты, в полости залит антикор – всё по уму.
Все машины на конвейере – в базовом исполнении Classic (+пакеты оснащения). До конца года освоят версию Comfort, а в 2025 году – Люкс и Cross.
Заместили
Если по технологии проблем почти не было, то по части комплектующих – хоть отбавляй. Например, АБС поставляет китайская компания Trinova, которая и прежде была поставщиком Renault. Теперь надо думать, как переносить производство в Россию.
Некоторые стекла в универсале стоят с клеймом Борского стекольного завода, а некоторые – от других поставщиков. Знаете, почему? Потому что по отдельным компонентам сохранился большой склад – и теперь в Ижевске миксуют старые запасы и новые компоненты. Для этого работает целая бригада по качеству – чтобы не допустить на конвейер, допустим, поврежденные при хранении детали.
Сиденья по-прежнему поставляет бывшая компания Faurecia (Тольятти), у которой теперь новое название. Совместно с зарубежными партнерами освоили блок подрулевых переключателей. Локальными стали фары и фонари, электрические блоки, пластиковые детали интерьера, генератор, звуковой сигнал, интерфейсный модуль ЭРА-ГЛОНАСС, стеклоподъемники, пружины, рулевой механизм и так далее.
Если прежде в Ларгусе было 790 локальных компонентов и 840 импортных, то теперь из дружеских стран приходят только 110 компонентов, а еще около 140 компонентов мелкого крепежа.
Не делают у нас хороший крепеж! И краску не делают. Что толку ругать АВТОВАЗ, если химическая промышленность России не может дать автомобильную краску? Вот и закупаем ее в Китае!
Основные операции по окраске ведут роботы. Пока красят в два цвета – «ледниковый» (белый) и «платина» (серебристый). Скоро освоят цвета «пантера», «борнео» и «кориандр».
На всех хватит
До конца текущего года в Ижевске планируют выпустить до 50 тысяч Ларгусов. План на 2025 год – 100 тысяч машин.
Продадут ли столько? Продадут! Потому что в этом сегменте другой подобной машины нет – и в ближайшее время не будет. Даже из Китая.
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Отзывы о LADA Largus (11)
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .