Лада Ларгус – теперь из Ижевска. Что изменил перезапуск?

Главред «За рулем» выяснил все подробности о новом Lada Largus

После провала в 2022 году АВТОВАЗ постепенно вернул на конвейер почти все модели. Как точно подметил глава компании Максим Соколов: «Восстановлен весь рентабельный модельный ряд».

Марженосец

Ларгус всегда был любим не только народом, но и АВТОВАЗом. Скажу вам по секрету: это самая маржинальная модель в линейке завода. Не просто машина – генератор прибыли!

Как оно будет теперь, в новых ценовых реалиях – не знаю. Но думаю, что этот расклад сохранится, поскольку по цене даже базовые Ларгусы будут смело конкурировать с Вестой.

Лада Ларгус. Цена в России от 1 660 000 ₽

Классика жанра

С 15 мая в Ижевске выпускают фургоны и пассажирские универсалы в комплектации Classic. Фургоны пока идут только с 90‑сильными моторами ВАЗ‑11182, а на универсал ставят еще и 106‑сильный ВАЗ‑21129. Оба – в паре с пятиступенчатой механикой. Все универсалы – 5‑местные. Но ближе концу года начнут делать и 7‑местные. А осенью запустят электрический е‑Ларгус.

Что такое Classic? Это практически голая машина, но в ней все-таки есть АБС, электрические стеклоподъемники и кондиционер. А еще – одна подушка безопасности.

Так вот, 90‑сильный фургон Ларгус Classic оценен в 1 670 000 рублей, а такой же универсал – в 1 660 000 рублей. Это не ошибка: голый фургон дороже универсала.

Все Ларгусы оснащаются 5‑ступенчатой механикой. Теоретически под капот может встать мотор 1.6 (106 л. с.) с вариатором – но будет ли принято такое решение, пока не ясно.

Перенос

Чтобы организовать производство на новом месте, с сентября 2023 года по январь 2024 года из Тольятти в Ижевск было перемещено, установлено и запущено более 1200 единиц оборудования. В прессовом производстве Ижевска уже освоено 13 штампованных деталей – крыша, двери, крылья, капот, боковины. До конца года планируется освоить детали крупной и средней штамповки – всего более 60 позиций.

В производстве сварки смонтировано 13 роботов. На линии сборки специально под Ларгус откалиброваны стенды динамических испытаний.

Сварка кузовов ведется преимущественно вручную, сварочными клещами, но значительную долю сварных точек делают и роботы, привезенные из Тольятти

Зачем

Перенос производства Ларгуса позволил освободить на заводе в Тольятти мощности линии № 1, на которой осенью начнут выпуск длиннобазных седанов Лада Аура, а в начале 2026 года на этой же линии будут собирать кроссовер на платформе Весты.

Все наружные панели кузова, включая капот и крышу, – из стали с двухсторонней горячей оцинковкой. Гарантия на машину – 3 года или 100 тысяч км.

О качестве

Резонный вопрос: как отразится перенос на качестве автомобиля? Что упростили, удешевили? На чём сэкономили?

Я прошел вдоль конвейера и внимательно посмотрел машины. На мой взгляд – не сэкономили ни рубля.

Зазоры по кузовным панелям везде ровные. Все наружные панели кузова, включая крышу – из оцинкованной стали.

На кузове – огромное количество мастики, практически на всех сварных швах. К этому еще при Renault-Nissan относились очень серьезно. На полу наклеены противошумовые маты, в полости залит антикор – всё по уму.

Все машины на конвейере – в базовом исполнении Classic (+пакеты оснащения). До конца года освоят версию Comfort, а в 2025 году – Люкс и Cross.

Заместили

Если по технологии проблем почти не было, то по части комплектующих – хоть отбавляй. Например, АБС поставляет китайская компания Trinova, которая и прежде была поставщиком Renault. Теперь надо думать, как переносить производство в Россию.

Некоторые стекла в универсале стоят с клеймом Борского стекольного завода, а некоторые – от других поставщиков. Знаете, почему? Потому что по отдельным компонентам сохранился большой склад – и теперь в Ижевске миксуют старые запасы и новые компоненты. Для этого работает целая бригада по качеству – чтобы не допустить на конвейер, допустим, поврежденные при хранении детали.

Боковые двери после окраски кузова снимаются и собираются на отдельном конвейере – так удобнее и технологичнее. Задние двери не снимают.

Сиденья по-прежнему поставляет бывшая компания Faurecia (Тольятти), у которой теперь новое название. Совместно с зарубежными партнерами освоили блок подрулевых переключателей. Локальными стали фары и фонари, электрические блоки, пластиковые детали интерьера, генератор, звуковой сигнал, интерфейсный модуль ЭРА-ГЛОНАСС, стеклоподъемники, пружины, рулевой механизм и так далее.

Если прежде в Ларгусе было 790 локальных компонентов и 840 импортных, то теперь из дружеских стран приходят только 110 компонентов, а еще около 140 компонентов мелкого крепежа.

Не делают у нас хороший крепеж! И краску не делают. Что толку ругать АВТОВАЗ, если химическая промышленность России не может дать автомобильную краску? Вот и закупаем ее в Китае!

Основные операции по окраске ведут роботы. Пока красят в два цвета – «ледниковый» (белый) и «платина» (серебристый). Скоро освоят цвета «пантера», «борнео» и «кориандр».

На всех хватит

До конца текущего года в Ижевске планируют выпустить до 50 тысяч Ларгусов. План на 2025 год – 100 тысяч машин.

Продадут ли столько? Продадут! Потому что в этом сегменте другой подобной машины нет – и в ближайшее время не будет. Даже из Китая.