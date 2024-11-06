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Мощный, самый бюджетный и апгрейд флагманского кроссовера: раскрыты 3 новинки бренда

Kia презентовала 3 концепта 2025 года, один из которых – 600-сильный кроссовер EV9

Два новых электромобиля появятся в 2025 году в линейке Kia – модели EV2 и EV9 GT займут свое место на крайних позициях семейства корейского бренда с нулевым уровнем выбросов. Один из электрокаров будет самым доступным, а второй – самым мощным.

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Кроме того, бренд модернизирует один из самых популярных кроссоверов в мире в C-сегменте – Sportage. Автомобиль изменится внешне, салон тоже обновится.

KIA EV9 GT
KIA EV9 GT

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Длина компактного электрического вседорожника Kia составит примерно 4 метра (на 30 см меньше, чем его предшественник EV3). Размер колесной базы 2,56 м. Кроссовер получит два варианта батарей: емкостью 42 кВт/ч с химическим составом LFP (литий-железо-фосфат) и аккумулятор NMC емкостью 62 кВт/ч (никель, кобальт, марганец), они обеспечат запас хода 300 и 440 километров соответственно по циклу WLTP. Конкурентами EV2 называют VW ID.2, Cupra Raval и Fiat Grande Panda.

KIA EV9 GT
KIA EV9 GT

После модернизации Kia Sportage изменится в передней части кузова, бестселлер получит новую светотехнику, решетку радиатора, бампер, а также новые задние фонари. Двигатель останется прежним, а вот список гибридных силовых установок могут расширить.

KIA EV9 GT
KIA EV9 GT

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Флагманский вариант самого большого и дорогого кроссовера Kia EV9 станет еще более крутым. Дизайном он будет отличаться от простого SUV некоторыми внешними деталями, основное отличие будет в более мощном двойном электромоторе мощностью более 600 л.с. Разгоняться до первой «сотни» EV9 GT будет за 4 секунды.

KIA EV9 GT
KIA EV9 GT
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Источник: daily-motor.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Kia
Количество просмотров 1181
06.11.2024 
Фото:Kia
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