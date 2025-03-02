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В России начали продавать популярный корейский кроссовер с официальной гарантией

Российские дилеры предлагают Hyundai Tucson с гарантией по цене от 4 млн рублей

Российский автомобильный рынок продолжает удивлять своей живучестью. Несмотря на санкции, рост утилизационного сбора и логистические сложности, параллельный импорт остается актуальным способом пополнения автопарка.

И одним из самых востребованных автомобилей является кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения. Этот южнокорейский кроссовер, несмотря на сокращение поставок, остается невероятно востребованным.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
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Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Сейчас на рынке преобладают дорестайлинговые версии Tucson. Несмотря на внешние отличия от обновленной модели, техническая начинка у них идентична. Это означает, что покупатель получает все преимущества современного кроссовера по более доступной цене.

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Цена на Hyundai Tucson, ввезенный по параллельному импорту, варьируется от 4 до 4,4 миллионов рублей. Это на 100-500 тысяч рублей дороже, чем год назад (примерно 3,9 млн рублей).

Важным фактором, влияющим на выбор покупателей, является гарантия от дилеров. Кроме того, Hyundai Tucson начали собирать в Казахстане. Однако, на сегодняшний день найти такие автомобили в продаже не удалось.

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 7
02.03.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Tucson

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