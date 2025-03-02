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Популярный Range Rover получил интересное и стильное исполнение

Range Rover Sport Hidden Front получил эксклюзивный кузов и улучшенное оснащение

Jaguar Land Rover представила эксклюзивную версию своего культового внедорожника – Range Rover Sport Hidden Front. Это не просто рестайлинг, а тщательно продуманная композиция из элегантного дизайна и премиального оснащения, завораживающая своей скрытой роскошью.

В основе лежит обновленный дизайн кузова, выполненный в глубоком черном цвете Santorini Black. Габариты внедорожника – 4946 х 2209 х 1820 мм с внушительной колесной базой в 2997 мм.

Range Rover Sport Hidden Front
Range Rover Sport Hidden Front
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Но настоящим украшением являются задние фонари. Jaguar Land Rover называет их «мерцающими красными глазами». Интерьер Range Rover Sport Hidden Front выполнен в темно-гранатовом цвете, из премиальных материалов.

Список оборудования впечатляет даже самых искушенных автолюбителей. В него входят: 22-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы движения, кожаные сиденья Windsor с вентиляцией, подогрев заднего ряда, цифровое зеркало заднего вида и дверные доводчики.

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Под капотом Range Rover Sport Hidden Front скрываются два варианта мощного 3,0-литрового рядного шестицилиндрового двигателя с турбонаддувом. Первый развивает 360 л.с. и 500 Нм крутящего момента, второй – более мощный, с 400 л.с. и 550 Нм.

Стоимость новинки начинается от внушительных 146 500 долларов.

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:Land Rover
Количество просмотров 20
02.03.2025 
Фото:Land Rover
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