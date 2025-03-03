Эксперимент по маркировке автозапчастей стартовал

Эксперт Шпикалов оценил положительный эффект от маркировки автозапчастей в РФ

Эксперимент по маркировке автозапчастей стабилизировал цены в этом сегменте, а на рынке стало меньше контрафакта. Таким мнением поделился директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов.

Утвержденный правительством эксперимент по маркировке запчастей и компонентов стартовал в России в конце февраля. Пилотный проект закончится через год – 28 февраля 2026 года. Принять участие в эксперименте могут производители и импортеры масляных фильтров, свечей зажигания, автомобильных стекол, а также оптовые и розничные продавцы.

Ожидается, что в ходе эксперимента сформируется единая модель и регламент маркировки, благодаря этому можно будет идентифицировать конкретную единицу продукции, отмечает Шпикалов. Причем на стоимости оригинальных деталей это не отразится.

«Но в целом после старта маркировки снизится количество контрафакта и низкокачественных копий, которые продаются по более низким ценам», – подчеркивает эксперт.

В итоге на рынке увеличатся продажи оригинальных запчастей и сократится количество контрафакта. Это станет неприятным сюрпризом для тех автовладельцев, которые покупают более дешевые аналоги с целью экономии при ремонте автомобиля, констатирует Шпикалов. Дело в том, что у таких аналогов другие артикулы и качество, но при этом на рынке присутствуют вполне легальные аналоги, резюмирует эксперт.

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Источник: 1prime.ru