Эксперимент по маркировке: что он изменит на рынке запчастей

Максим Кадаков: Маркировка не дает никакой гарантии качества запчасти

С 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года в России будут проводить эксперимент по маркировке некоторых запчастей – фильтров, свечей зажигания и автостекол. Если эксперимент признают удачным, наверняка маркировку сделают обязательной – и распространят на другие типы запчастей.

В чем идея

Нам говорят, что маркировка позволит вывести из оборота контрафактную продукцию – запчасти, масло, расходники. Для устрашения приводят фантастические данные о количестве контрафакта на рынке.

Тут важно понимать, что долю контрафакта и фальсификата не знает никто, даже приблизительно. Поэтому каждый ляпает столько, сколько считает нужным. Чем страшнее цифры, тем легче в них верят.

Что дает маркировка

Строго говоря, целеполагание государственных структур и приземленные чаяния автовладельцев – это разные цели. Хотя лежат они примерно в одном направлении.

Государство хочет отслеживать движение товаров и движение денег – чтобы платились таможенные пошлины, налоги и сборы за ввезенный в страну товар. И маркировка эту задачу отчасти решает.

Вот шины. Их же не подделывают. Зачем тогда их маркировать? Чтобы отслеживать движение товара. А какие ввозят китайские шины – хорошие или не очень – не так уж важно.

Что не дает маркировка

Маркировка не дает никакой гарантии качества запчасти. Ибо качество – понятие растяжимое.

Можно закупить в Китае партию хороших тормозных колодок приличного производителя. Промаркировать и ввезти в страну – чтобы продавать через сеть магазинов запчастей. А можно купить откровенный хлам по 100 рублей за комплект. Тоже промаркировать. И продавать по 300 рублей с прибылью в два конца.

С точки зрения государства – и то и другое это легальный, «правильный», промаркированный товар. Со всеми сертификатами. Только один получше, а другой похуже. Как сметана жирностью 10% и 20%.

А можно на дешевые колодки нанести логотип Bosch или TRW – и ни одна таможня не сможет проверить легальность, честность происхождения товара. И тоже промаркировать… Государство будет довольно, маркировщики – тоже. А вот покупатель – едва ли.

Кого убьет маркировка

Если дело будет поставлено серьезно, нам грозит еще больший дефицит запчастей – в дополнение к тем проблемам, которые уже есть.

Значительную часть запчастей для автомобилей ушедших марок, которые сейчас ввозят в страну всеми возможными способами – через третьи страны, челноками и даже самолетами в чемоданах – вообще промаркировать нельзя. Их и так везут, словно зайцы, опасаясь контроля со стороны европейских, японских и американских регуляторов. Как бы чего не вышло. Ибо многие запчасти считаются товаром двойного назначения.

А тут поставщикам скажут: нет, ребятки, давайте-ка ваши запчасти на BMW, Hyundai и Тойоты, ваши блоки управления, гидроусилители, ваши трансмиссионные муфты и рычаги подвески выводите-ка из тени – обелите, докажите их нормальное происхождение, покажите поставщика, соберите товар перед границей и промаркируйте. Кто же это будет делать? Это как стрелять себе в ногу.

Можно предположить, что строгого контроля во всех магазинах страны не будет. И что возьмутся только за крупных производителей (российских и китайских), и только за крупный ритейл. Но если представить себе тотальный контроль и дикие штрафы, то некоторые запчасти у нас будут продаваться только из-под полы – как продавали в былые годы диски «The Beatles», ввезенные торговыми работниками и женами дипломатов.

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