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Стали известны сроки начала эксперимента по маркировке автозапчастей

Минпромторг: с 1 февраля в РФ стартует эксперимент по маркировке автозапчастей

Минпромторг России инициировал проведение эксперимента по маркировке отдельных видов автомобильных запчастей в период с 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года. Соответствующий проект постановления Правительства РФ опубликован на сайте нормативных актов.

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Полномочия в части курирования хода эксперимента возложили на специалистов ООО «Оператор-ЦРПТ». Речь идет о маркировке фильтров, свечей зажигания и различных видов автомобильных стекол.

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В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что участие в эксперименте является добровольным для всех участников рынка, включая производителей, импортеров автозапчастей, организаций оптовой и розничной торговли.

Что думают ведущие эксперты автоотрасли об эффективности предстоящего тестирования, можно узнать здесь.

Напомним, в России с 1 июля 2024 года уже стартовал эксперимент по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, который продлится до 28 февраля 2025 года.

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Источник: interfax.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 46
12.11.2024 
Фото:Depositphotos
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