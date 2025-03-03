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Большой клиренс, робот и 6 подушек безопасности — к нам добрался новый кроссовер

На рынке РФ появился кроссовер Jetour X70 с богатым оснащением и зимним пакетом

Среднеразмерный кроссовер Jetour X70 появился в наличии у российских дилеров, новинка адаптирована для эксплуатации в российских дорожных и климатических условиях.

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«Кроссовер Jetour X70 займет 5-10% в общем объеме продаж бренда. Основными конкурентами новинки на российском рынке являются Haval М6, Chery Tiggo 7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion», – считает начальник отдела розничных продаж новых автомобилей «Jetour АвтоСпецЦентр Внуково» Эдуард Плиев.
Jetour X70
Jetour X70

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Переднеприводный кроссовер имеет дорожный просвет 215 мм и оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 л с турбонаддувом мощностью 147 л.с. В паре с ним работает роботизированная коробка передач c двойным сцеплением. Максимальная скорость составляет 180 км/ч, а средний расход топлива – 7,8 л на 100 км.

Внешне Jetour X70 отличает полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и панорамная крыша. Новинка доступна в трех цветах кузова: серебристом, черном и белом.

В списке оснащения: ABS, система динамической стабилизации, шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах, детские крепления стандарта ISOFIX.

Jetour X70
Jetour X70

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Есть кондиционер, полный электропакет, мультимедийный дисплей диагональю 10,25 дюйма, аудиосистема с восемью динамиками, поддержка протокола Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto, и камера кругового обзора. Jetour X70 адаптирован для эксплуатации в условиях России – уже в стандартной комплектации есть пакет «теплых» опций.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Jetour
Количество просмотров 9
03.03.2025 
Фото:Jetour
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