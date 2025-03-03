#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Camry
3 марта
В РФ выставили на продажу Toyota Camry российской сборки без пробега
В Самарской области продают седан Toyota Camry...
Дилеры несут убытки – эксперт о сложной ситуации на авторынке
3 марта
Дилеры несут убытки – эксперт о сложной ситуации на авторынке
Глава РОАД Подщеколдин рассказал, когда дилеры...
BMW 8-series E31
3 марта
В России продают 28-летний BMW почти без пробега: известна цена
В РФ в продаже появился BMW 850i 1997 г. в....

Характерный звук при проезде «лежачего полицейского» укажет на проблему в автомобиле

Эксперт Гоман объяснил происхождение стуков в передней подвеске автомобиля

Причиной посторонних звуков в передней подвеске зачастую является поломка стоек и втулок стабилизатора, а также неисправность шаровых опор. Об этом рассказал эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман.

«Самый громкий звук издают неисправные стойки стабилизатора. У водителей появляется впечатление, что не прикручено колесо. Сначала звук тихий, но он будет постепенно нарастать. Как следствие – управляемость авто становится хуже», – объясняет эксперт.
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Лада Искра, Haval H7 и не только — 7 самых главных новинок весны 2025

Еще одной причиной стука может быть износ втулок стабилизатора, обычно характерные звуки автовладелец слышит при проезде «лежачих полицейских». Эта неисправность грозит потерей управления автомобиля, и он начинает петлять на дороге, предупреждает Гоман.

Звук может исходить и от шаровой опоры в нижних рычагах передней подвески, в этом случае также возникают неприятные постукивания. Если шаровая вылетит, колесо может отвалиться, констатирует эксперт.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Наличие глухого стука на поворотах укажет на проблему с рулевой рейкой, в итоге ее может заклинить прямо во время движения, и водитель потеряет контроль над управлением машины. Стук появляется и в случае проблемы с амортизаторами, этот звук напоминает звон металлического шарика в кружке, бьющегося вверх-вниз. К нему добавляется раскачивание кузова во время движения транспортного средства, подытожил Гоман.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: gazeta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 19
03.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0