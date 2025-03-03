Характерный звук при проезде «лежачего полицейского» укажет на проблему в автомобиле

Эксперт Гоман объяснил происхождение стуков в передней подвеске автомобиля

Причиной посторонних звуков в передней подвеске зачастую является поломка стоек и втулок стабилизатора, а также неисправность шаровых опор. Об этом рассказал эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман.

«Самый громкий звук издают неисправные стойки стабилизатора. У водителей появляется впечатление, что не прикручено колесо. Сначала звук тихий, но он будет постепенно нарастать. Как следствие – управляемость авто становится хуже», – объясняет эксперт.

Еще одной причиной стука может быть износ втулок стабилизатора, обычно характерные звуки автовладелец слышит при проезде «лежачих полицейских». Эта неисправность грозит потерей управления автомобиля, и он начинает петлять на дороге, предупреждает Гоман.

Звук может исходить и от шаровой опоры в нижних рычагах передней подвески, в этом случае также возникают неприятные постукивания. Если шаровая вылетит, колесо может отвалиться, констатирует эксперт.

Наличие глухого стука на поворотах укажет на проблему с рулевой рейкой, в итоге ее может заклинить прямо во время движения, и водитель потеряет контроль над управлением машины. Стук появляется и в случае проблемы с амортизаторами, этот звук напоминает звон металлического шарика в кружке, бьющегося вверх-вниз. К нему добавляется раскачивание кузова во время движения транспортного средства, подытожил Гоман.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: gazeta.ru