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Представлен обновленный кроссовер Honda: известна цена

Компания Honda представила обновленную модель Prologue 2025 года

Компания Honda обновила электрокроссовер Prologue и оборудовала его полноприводную версию силовой установкой мощностью 300 л.с.

Honda Prologue 2025
Honda Prologue 2025

В версии с одним электромотором обновленный кроссовер развивает 220 л.с., мощность выросла на 8 л.с. Полноприводная версия с двумя электродвигателями стала мощнее на 12 л.с., ее мощность составляет 300 л.с.

Honda Prologue 2025
Honda Prologue 2025
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В базовое оснащение Honda Prologue входят 19-дюймовые колесные диски, водительское кресло с регулировками в 10 направлениях, подогрев передних сидений и двухзонный климат-контроль.

В Америке рестайлинговый Honda Prologue стоит от $47,4 тыс. до $57,6 тыс. (4,2-5,2 млн рублей по текущему курсу).

Интерьер Honda Prologue 2025
Интерьер Honda Prologue 2025

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra.

Источник: Honda

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 9
04.03.2025 
Фото:Honda
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