Надежный и доступный 193-сильный японский кроссовер теперь в России

В России поступил в продажу самый надежный компактный кроссовер в мире — Honda CR-V

Кроссовер Honda CR-V продолжают поставлять в Россию по альтернативным каналам, цены сейчас начинаются от 3 300 000 рублей. За столько новый кроссовер привезет под заказ компания из Иркутска. В стоимость входят утильсбор и прочие расходы.

У автомобиля панорамная крыша с люком, подогревы сидений, кожаный мультируль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и прочее.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым 193-сильным бензиновым турбомотором, вариатором. Привод передний.

На 75 тыс. рублей дороже аналогичный автомобиль готовы привезти под заказ в Подмосковье, а во Владивостоке за него просят от 3 450 000 рублей.

Honda CR-V

Гибридный вариант под заказ готовы привезти по цене от 3 619 000 рублей. Он оснащен силовой установкой мощностью 184 л. с., состоящей из 2,0-литрового 145-сильного бензинового ДВС и двух электромоторов с отдачей около 135 л. с. Средний расход топлива с такой системой составляет около 5,6 л на 100 км.

Из наличия новый Honda CR-V пятого поколения дешевле всего предлагают в одном из московских автосалонов: за 3 790 000 рублей.

Honda CR-V

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»