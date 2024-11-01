Назван самый надежный компактный кроссовер всего за 1,5 млн рублей

«За рулем» изучил иностранные рейтинги надежности и нашел популярную в РФ модель

На вторичном рынке в продаже есть немало моделей, у которых даже к 370 тысячам км пробега не выработан общий ресурс. Это позволяет считать их самыми живучими.

В частности, эти модели перечислены в исследовании портала iSeeCars, выявившем самые живучие модели на американском рынке. К нашей стране это исследование тоже имеет отношение: часть моделей, объявленных в Северной Америке самыми выносливыми, продавали и у нас – машины эти можно приобрести на вторичном рынке или ввезти в Россию из США, о чем мы писали.

На первых строчках рейтинга – машины класса SUV (внедорожники и кроссоверы). Мы уже писали про Toyota Highlander, Lexus GX , Chevrolet Tahoe и Honda Pilot. Теперь пришла очередь более доступного по цене кроссовера.

Honda CR - V

Больше половины представленных на вторичном рынке Honda CR-V – в возрасте 12-13 лет и с пробегами до 200 тысяч км. Диапазон цен демократичный – в пределах 1,2-2,2 млн рублей. При этом цена слабо привязана к пробегу.

Honda CR-V занял одиннадцатое место в упомянутом в начале статьи рейтинге – по совокупности качеств третьего (выпускалось до 2012 года) и четвертого поколений кроссовера.

И это лучший из «мелких» кроссоверов в рейтинге. Кстати, схожий по размерам Toyota RAV4 разместился гораздо ниже.

Дизели Honda к нам почти не попадали. Атмосферники 2.0 серии R и 2.4 серии К применены на двух поколениях. В Штатах предлагали только 2.4, а у нас – еще и 2-литровый. О последнем американцы ничего не знают, у нас же полагают, что ресурс у него «средний» – около 300 тысяч км.

Мнение о 2.4 сходится – 400 тысяч км ему по плечу. Блок алюминиевый с чугунными гильзами, приемлет бензин АИ-92.

Пока двигатель 2.4 не подружили с вариатором (в 2014-м), работал он с пятиступенчатым автоматом исключительной выносливости. Так что вполне допустимо, что этот дуэт – подлинный долгожитель.

У кроссовера вместительный салон с износостойкой обивкой.

Далее в списке следуют Ford Expedition, Nissan Pathfinder, Mazda CX-9, Acura MDX, Cadillac Escalade – все продавались у нас. А вывод банальный: крупные SUV, как правило, долговечнее, чем среднеразмерные и компактные. Хотя, судя по примеру Хонды, не все так однозначно.

Служат в среднем дольше, но и стоят дороже, а содержание их при серьезных пробегах влетает в копеечку. И запчасти ко многим моделям найти сложно. А потому покупка именно больших кроссоверов с пробегом далеко не оптимальный вариант.

Самыми же практичными вариантами из перечисленных выглядят Highlander и CR-V.

Chevrolet Niva из парка «За рулем» подкинула очередную проблему.

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