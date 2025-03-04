Новый автобренд предлагает автомобили с выгодой более полумиллиона рублей

Купе-кроссовер Knewstar 001 продается в России с выгодой до 573 тыс. рублей

Китайский бренд Knewstar объявляет о дополнительной выгоде при покупке в марте купе-кроссовера 001. О специальных условиях приобретения рассказали в пресс-службе компании.

Модель во всех комплектациях теперь доступна покупателям с выгодой 573 тыс. рублей, а с учетом всех предложений цена на Knewstar 001 в комплектации Luxury стартует от 3,589 млн рублей.

«В настоящее время действует специальная выгода в 210 тыс. рублей. Благодаря использованию программы трейд-ин преимущество может быть увеличено до 363 тыс. рублей, при этом максимальная экономия составит 573 тыс. рублей. Кроме того, удобство программы трейд-ин заключается в том, что специалисты официальных дилерских центров Knewstar произведут квалифицированную оценку старого автомобиля по рыночной стоимости, которую можно будет внести в качестве первого взноса по кредиту на новый автомобиль марки», – уточнили в пресс-службе бренда.

Knewstar 001

Флагманскую модель Knewstar 001 оснастили интеллектуальной системой автоматически подключаемого полного привода 5-го поколения. Под капотом бензиновый экономичный турбомотор объемом 2,0 л. В комплектациях Luxury и Flagship мощность двигателя составляет 200 л. с., а в версии Flagship Sport – 238 л. с.

В паре с мотором работает 8-ступенчатая АКП с гидротрансформатором. Для разгона до 100 км/ч Knewstar 001 потребуется 6,9 или 7,4 секунды, в зависимости от мощности двигателя. Модель доступна в трех вариантах исполнения: Luxury, Flagship и Flagship Sport.

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Источник: пресс-служба Knewstar