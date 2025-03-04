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Сами всё разрушили: зарубежные политики о будущем немецкого автопрома

В Австрии не видят перспектив у автопрома ФРГ в случае возвращения в Россию

Немецкие автопроизводители после ухода из России потеряли свои позиции, и теперь у них нет перспектив на российском рынке. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

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«Мы видим, что немецкие автомобильные предприятия, например, потеряли позиции, их заводы заняты китайскими компаниями. Немецкий автопром по разным причинам не имеет перспектив. Он разрушил свои позиции на российском рынке, теперь разрушает на китайском», – констатировала бывший глава МИД.

По мнению Кнайсль, спрос на премиальные автомобили немецкого производства останется нишевым, их в основном покупает узкая группа людей, рассматривающая такие машины в качестве символа высокого статуса. Что касается массового спроса, то он отойдет другим автоконцернам. Кнайсль сомневается, что возвращение некоторых компаний на рынок РФ решит их текущие проблемы.

Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
04.03.2025 
Фото:Unsplash
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