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Наши люди больше всего ждут возвращения IKEA, BMW и Toyota – исследование

35% россиян готовы платить больше за товары иностранных брендов, если те вернутся

По результатам исследования сервиса онлайн-опросов Anketolog.ru, выяснилось, что более половины (59%) россиян в возрасте от 18 до 44 лет начали использовать отечественные аналоги иностранных товаров, в то время как почти треть (29%) предпочитают приобретать товары оставшихся в России зарубежных марок.

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27% опрошенных до сих пор ищут импортные товары через альтернативные каналы.

Более трети (36%) респондентов заявили, что предпочтут российский бренд иностранному, если он не будет уступать по качеству. 42% уверены, что отечественные марки смогут сохранить свою долю рынка и конкурировать с зарубежными (в случае их возвращения).

Большинство опрошенных (74%) ожидают возвращения иностранных брендов в Россию. 46% положительно относится к такому возвращению, а 18% ждут его с нетерпением. 66% россиян продолжают доверять импортным брендам.

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Половина респондентов (51%) выразили готовность покупать товары западных марок сразу после их возвращения, а 43% будут точно их приобретать, причем 35% готовы платить больше за иностранные товары, если они снова появятся.

Наибольшие ожидания связаны с возвращением брендов в категории электроники и техники (46%), мебели и товаров для дома, одежды и обуви (по 44%), международных платежных систем и сервисов (41%), спортивных товаров (39%), продуктов питания и фастфуда, косметики и парфюмерии (по 33%), а также автомобилей (23%).

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Наиболее ожидаемым брендом в категории мебели и товаров для дома является IKEA (90%). В сфере одежды и обуви россияне больше всего ждут возвращения Zara (48%), H&M (46%), Bershka (23%) и Uniqlo (14%). А среди автомобильных марок наибольшее количество респондентов ожидают возвращения BMW и Toyota.

Опрос был проведён среди 2 тыс. россиян в возрасте от 18 до 44 лет, проживающих в городах-миллионниках.

Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:Коллаж «За рулем»
Количество просмотров 12
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