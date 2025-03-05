Что выбирают женщины: список самых популярных моделей машин

«Ренессанс страхование»: Kia Picanto и BMW X2 — лидеры авто среди россиянок

Эксперты выявили наиболее популярные автомобили у женщин в России. Эти данные были получены по результатам анализа страхового портфеля группы «Ренессанс страхование».

Среди массовых моделей особое внимание привлекают Kia Picanto, на который приходится 79% владельцев-женщин, и Kia Soul (62%).

Лидерами среди автомобилей бизнес-класса стали BMW X2, на который приходится 80% представительниц прекрасного пола среди владельцев этой модели, Mazda CX-30 (78%) и Audi Q3 (78%).

Также в топ-5 вошли Mercedes-Benz GLB (73%) и Lexus NX (71%).

Самой гендерно-нейтральной моделью оказалась Hyundai Creta — здесь доля владельцев мужского и женского пола составляет по 50% для каждого.

Кроме того, исследование показало, что среди женщин популярны кроссоверы и SUV. Хотя владельцами этих автомобилей в основном являются мужчины, доля женщин во владении некоторыми моделями значительно превышает 20%. В пятерку наиболее популярных кроссоверов и внедорожников у женщин вошли Haval H9 (23% страховок), Skoda Kodiaq (22%), Lexus LX (22%), Volkswagen Touareg (22%), Volkswagen Teramont (22%) и BMW X7 (21%).

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Источник: «Известия»