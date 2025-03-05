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Вазовская «девятка» за 15 млн рублей — это не шутка

ВАЗ-2109 без пробега продают в интернете за 15 млн рублей

«Девятка» с пробегом всего 11 км продается на одном из известных маркетплейсов.

Этот автомобиль ярко-красного цвета выпущен в 1992 году и выглядит совершенно новым.

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ВАЗ-2109
ВАЗ-2109

Любопытно другое, три года назад этот ВАЗ-2109 продавали за 7 млн рублей, а теперь за него просят уже 15 млн, хотя и за семь миллионов его продать не удалось.

Автомобиль оснащен 1,3-литровым мотором мощностью 64 л.с. и 5-ступенчатой МКП. Владелец по документам у автомобиля был всего один. В описании говорится, что ВАЗ-2109 в идеальном состоянии, сохранены все заводские этикетки и пломбы, на учет его не ставили. Даже родной аккумулятор 6ст-55 1992 года выпуска – в комплекте.

ВАЗ-2109
ВАЗ-2109

Есть квитанция о покупке в автомагазине за 1992 год.

ВАЗ-2109
ВАЗ-2109

Автомобиль такого года выпуска, в таком состоянии с такими документами – единственный в продаже, уверяет продавец и подчеркивает, что цена указана правильно, это не ошибка. Понятно, что авто на любителя, хотя, безусловно, способно украсить чью-то уже ретроколлекцию.

Источник: Авто.ру, «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 16
05.03.2025 
Фото:Auto.ru
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