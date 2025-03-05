#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗИЛ-130 против ЗИЛ-164А — кто круче?
5 марта
ЗИЛ-130 против ЗИЛ-164А — кто круче?
Эксперт «За рулем» рассказал, чем ЗИЛ‑130...
Нет законодательной базы: эксперт о введении страхового полиса для СИМ
5 марта
Нет законодательной базы: эксперт о введении страхового полиса для СИМ
Вице-президент НАС назвал условие для введения...
Lada Vesta
5 марта
Названы лучшие доступные иномарки по цене новой Lada Vesta
Топ-7 иномарок-конкурентов Lada Vesta c новой...

Не только риск ДТП, но и штраф: что ждет водителя за тюнинг этих деталей авто

Эксперты объяснили, чем грозит владельцу машины установка низкопрофильных шин

Зачастую автовладельцы тюнингуют стандартные шины и диски из-за отсутствия эффектного вида. Легкосплавные диски, низкопрофильные шины и увеличенный диаметр колес придают автомобилю стильный вид, но иногда такой апгрейд грозит неприятностями. Как в этом случае не попасть на штраф, рассказали эксперты Pravda.Ru.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
«Согласно статье 12.5 КоАП РФ, за установку шин и дисков, не соответствующих заводским параметрам, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Кроме этого, инспектор может выдать предписание на устранение нарушения и направить машину на внеочередной техосмотр», – уточняют эксперты.

Какими рисками грозят изменения

Дело в том, что подобные изменения могут негативно сказаться на безопасности, большие колеса влияют на управляемость автомобиля, на подвеску повышается нагрузка, а расход топлива увеличивается. Более того, низкопрофильные шины хуже справляются с неровностями на трассе, как следствие – возрастает риск повреждения дисков.

Рекомендуем
Лада от 500 000 рублей — 6 лучших вариантов

Изменение стандартных колесных параметров влияет на такие важные аспекты, как: управляемость – машина становится менее маневренной, радиус поворота увеличивается; топлива расходуется больше, потому что из-за увеличенного веса колес двигатель работает с большей нагрузкой; на амортизаторы и стойки увеличивается нагрузка, и ресурс подвески уменьшается; несоответствие параметров шасси может спровоцировать ДТП.

Как не попасть на штраф

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Чтобы избежать штрафа и сохранить функционал автомобиля, в ГАИ советуют при замене колес руководствоваться рекомендациями производителя. В случае изменений нужно заранее выяснить допустимые размеры в техдокументации, а также получить официальное разрешение на изменения.

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 30
05.03.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
-1