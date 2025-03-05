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Из-за чего может заклинить руль автомобиля: ответ эксперта
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Из-за чего может заклинить руль автомобиля: ответ эксперта
Эксперт Стрельбицкий назвал шесть причин, из-за...

Из-за чего может заклинить руль автомобиля: ответ эксперта

Эксперт Стрельбицкий назвал шесть причин, из-за которых заклинивает руль авто

Руль автомобиля может заклинивать по ряду причин, сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Главная причина – нарушение углов установки сход-развала колес. Он пояснил, что со временем кроме проблем с возвратом руля в нулевое положение станет заметен неравномерный износ резины.

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Также причина может быть в неисправности подвески. Например, при заклинивании опорных подшипников или большом люфте в шаровых опорах. Тогда может добавиться еще стук, треск, люфт в соединении.

Проблемы с рулевыми тягами также могут спровоцировать заклинивание руля. Они гнутся из-за частых поездок по плохим дорогам, что ведет к нарушению сход-развала. Из-за проблем с насосом гидроусилителя руля рулевое колесо при резком выворачивании в одну сторону не возвращается в прежнее положение.

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У автомобилей с большими пробегами, в основном, сильно изношена рулевая рейка. Ее зубья со временем стачиваются, в итоге однажды руль может полностью заклинить, подытожил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:kInopoisk
Количество просмотров 9
05.03.2025 
Фото:kInopoisk
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