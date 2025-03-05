Производство сельхозтехники в России растет вместе с объемами экспорта
Минпромторг: экспорт отечественной сельхозтехники вырос за год в 2,4 раза
Объем экспорта сельскохозяйственной техники отечественного производства по итогам января 2025 года увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такими цифрами поделились в пресс-службе Минпромторга РФ.
«В январе 2025 года отечественные сельхозмашиностроители в 2,4 раза нарастили объемы экспорта техники», – говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно данным ведомства, объемы производства сельскохозяйственной техники в РФ в январе 2025 года достигли показателя в 27,2 млрд. рублей – рост по сравнению с прошлым годом составил 4,2%. При этом в Минпромторге подчеркнули, что за первый месяц года увеличилось не только производство, но и отгрузка на внутренний рынок отдельных видов прицепной и навесной техники.
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Источник: 1prime.ru
Фото:freepik / master1305
05.03.2025
Фото:freepik / master1305
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