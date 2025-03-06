Увеличиваются поставки моторных масел «Газпромнефть-СМ» в Красноярский край

«Газпром нефть» и правительство Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Газпром нефть» и правительство Красноярского края подписали соглашение о расширении поставок моторных и индустриальных масел в регион. Оператором программы выступает «Газпромнефть – смазочные материалы».

Смазочные материалы, разработанные в научно-исследовательском центре компании, предназначены для различных отраслей промышленности. Масла будут использоваться в горнодобывающем и энергетическом секторах, машиностроении, металлургии, сельском хозяйстве и транспорте. Продукция адаптирована к условиям эксплуатации сложного оборудования и позволяет продлить его срок службы, сократить затраты на ремонт и повысить надежность работы техники.

Кроме поставок смазочных материалов, согласно заключенному председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и главой правительства Красноярского края Сергеем Верещагиным документу, компания предложит промышленным предприятиям региона сервис предиктивной диагностики G-Lab.

Основанная на технологиях искусственного интеллекта система анализирует состав масла, выявляет изменения в работе оборудования и прогнозирует возможные неисправности. Такой подход помогает предприятиям минимизировать риски внеплановых остановок, повысить эффективность эксплуатации техники и снизить эксплуатационные расходы.

Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти»:

«Красноярский край – в числе наиболее индустриально развитых регионов России с уникальными запасами природных ресурсов. Экономика края представлена практически всеми секторами промышленности, начиная от добывающих предприятий и заканчивая машиностроением, большинство из которых многие годы применяют нашу продукцию. Для дальнейшего развития экономического потенциала региона „Газпром нефть“ готова наращивать поставки высокотехнологичной продукции и разрабатывать индивидуальные решения для красноярских предприятий».

Сергей Верещагин, председатель правительства Красноярского края:

«Перед регионом стоят важные задачи по достижению технологического лидерства, инфраструктурному развитию, обеспечению устойчивой динамичной экономики, созданию комфортной безопасной среды и других национальных целей. Для этого, в том числе, необходима эффективная работа всего промышленного комплекса и внедрение российских разработок и технологий. Подписанное соглашение позволит обеспечить краевые предприятия современными маслами для решения широкого спектра производственных задач».

Расширение сотрудничества между «Газпром нефтью» и Красноярским краем позволит промышленным предприятиям региона не только получать качественные смазочные материалы, но и внедрять инновационные сервисы, направленные на повышение надежности оборудования и эффективности работы ключевых отраслей.