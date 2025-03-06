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В Международный женский день парковка в Москве будет бесплатной

Максим Ликсутов: 8 марта оставить авто без оплаты можно будет на всех улицах

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8 марта парковаться бесплатно москвичи и гости столицы смогут будет везде, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Уличные парковки будут бесплатными для автомобилистов 8 марта по решению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Просим водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения», — рассказал Максим Ликсутов.

Источник: пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы

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Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
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Фото:АГН «Москва»
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