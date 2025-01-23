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Столичные водители стали более ответственными в вопросе парковки

Ликсутов: в Москве парковаться на тротуарах стали на 40% реже

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В 2024 году выявили 5600 нарушений правил парковки, что на 40 процентов меньше по сравнению с 2023 годом.

Столичный Дептранс напоминает, что действие запрещающего остановку знака распространяется не только на проезжую часть, но и на тротуары, обочины, трамвайные пути, велосипедные и пешеходные дорожки.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Парковка на тротуаре создает угрозу безопасности пешеходов. Если водителя нет рядом с машиной, то инспекторы МАДИ не только зафиксируют нарушение, но и могут эвакуировать транспорт на спецстоянку.

Просим автомобилистов внимательнее относиться ко всем участникам дорожного движения и парковаться только там, где это разрешено.

Сообщить о неправильной парковке можно по телефону МАДИ: +7(495)540-76-56.

Источник: Дептранс Москвы

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Алексеева Елена
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 68
23.01.2025 
Фото:«За рулем»
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