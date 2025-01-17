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Ликсутов: неправильно припаркованные авто на набережных создают аварийные ситуации

В 2024 году МАДИ выявила 70 тысяч нарушений парковки на набережных столицы

Почти 70 тыс. случаев парковки авто на набережных столицы выявила МАДИ в 2024 году. Водители оставляли машины в зоне действия запрещающих знаков и на тротуарах.

Эти машины создавали помехи и аварийные ситуации.

Все нарушители получили штраф — 3 тыс. рублей.

  • Чаще всего водители нарушали правила остановки и стоянки на:
  • Пресненской набережной — 31 770
  • Шелепихинской набережной — 12 923
  • Набережной Тараса Шевченко — 8 208 нарушений.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Просим водителей оставлять автомобили только в разрешенных местах. Неправильно припаркованные авто мешают прогулкам по набережным и провоцируют аварийные ситуации. Инспекторы МАДИ круглосуточно следят за соблюдением правил остановки и стоянки на набережных. Мы делаем все, чтобы городская среда становилась комфортнее и безопаснее, такую задачу поставил Мэр Москвы Сергей Собянин.

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Источник: Дептранс Москвы

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Алексеева Елена
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 61
17.01.2025 
Фото:«За рулем»
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