Ликсутов: неправильно припаркованные авто на набережных создают аварийные ситуации
Почти 70 тыс. случаев парковки авто на набережных столицы выявила МАДИ в 2024 году. Водители оставляли машины в зоне действия запрещающих знаков и на тротуарах.
Эти машины создавали помехи и аварийные ситуации.
Все нарушители получили штраф — 3 тыс. рублей.
- Чаще всего водители нарушали правила остановки и стоянки на:
- Пресненской набережной — 31 770
- Шелепихинской набережной — 12 923
- Набережной Тараса Шевченко — 8 208 нарушений.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Просим водителей оставлять автомобили только в разрешенных местах. Неправильно припаркованные авто мешают прогулкам по набережным и провоцируют аварийные ситуации. Инспекторы МАДИ круглосуточно следят за соблюдением правил остановки и стоянки на набережных. Мы делаем все, чтобы городская среда становилась комфортнее и безопаснее, такую задачу поставил Мэр Москвы Сергей Собянин.
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Источник: Дептранс Москвы