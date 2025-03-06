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Люксовый исторический автомобиль ХХ века хотят отреставрировать

Rolls-Royce 1916 года выпуска, на котором возили Ленина, отреставрируют

Автомобиль Rolls-Royce, принадлежащий вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину, отреставрируют и представят широкой публике в 2026 году.

Rolls-Royce
Rolls-Royce
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«Автомобиль произведен в Англии в 1916 году. Также известно, что машина была приобретена для нужд советской власти. На ней ездил сам Владимир Ленин», – рассказала главный хранитель Государственного музея истории Петербурга Вероника Коппель.

Спустя 40 лет после смерти Ленина, в 1964 году? Rolls-Royce доставили на временное хранение на киностудию «Ленфильм». Планировалось использовать автомобиль в съемках, поэтому двигатель заменили на мотор от ГАЗ-51. Под наблюдением консультанта по старинным автомобилям машину поставили на новые колеса, сделали новые крылья, кузов покрасили в черный цвет и установили пару новых фар.

«В октябре 1995 года на киностудии «Ленфильм» провели косметический ремонт автомобиля. В конце 90-х машину передали в фонд Государственного музея истории Петербурга», – уточнила Коппель.

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По словам заведующего реставрационной мастерской Государственного музея истории Петербурга Ильи Соловьева, большая часть деталей автомобиля не оригинальные. Сколько времени потребуется на реставрационные работы? специалисты затрудняются прогнозировать, по предварительной оценке, на это уйдет не меньше года.

Источник: spbdnevnik.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Rolls-Royce
Количество просмотров 20
06.03.2025 
Фото:Rolls-Royce
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