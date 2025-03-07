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5 недооцененных иномарок до миллиона рублей: альтернатива популярным моделям

Автоэксперт Антюфьев назвал 5 недооцененных иномарок стоимостью до 1 млн рублей

Автоэксперт Валерий Антюфьев рассказал о пяти недооцененных иномарках стоимостью до миллиона рублей, которые могут составить достойную альтернативу более популярным моделям на российском рынке.

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Среди них оказались автомобили, которые не так часто упоминаются, но обладают хорошими эксплуатационными характеристиками.

Renault Megane
Renault Megane

Одним из таких является Renault Megane второго поколения (2007-2009). Этот автомобиль предлагает экономичность, плавность хода и маневренность, однако у него небольшой багажник, и можно столкнуться с проблемами электрики на машинах с большим пробегом. Стоимость модели начинается от 750 000 рублей.

Nissan Note
Nissan Note

Другим интересным вариантом является Nissan Note, субкомпактвэн с практичным дизайном и хорошим техническим оснащением. Этот автомобиль особенно комфортен для пассажиров благодаря продуманной компоновке салона. Стоимость таких машин на вторичном рынке стартует от 900 000 рублей.

Mitsubishi Lancer IX
Mitsubishi Lancer IX

Mitsubishi Lancer IX (2008) известен своей надежностью и долговечностью. Салон с эргономикой, хорошая подвеска и трансмиссия, а также двигатели, способные пройти до 500 000 километров, делают его отличным выбором для тех, кто ценит качество. Цена модели – около 700 000 рублей.

Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti

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Chevrolet Lacetti (2012) отличается разнообразием кузовов, что делает его универсальным выбором для разных нужд. Простой и практичный, этот автомобиль стоит около 799 000 рублей.

Ford Fusion
Ford Fusion

Наконец, Ford Fusion (2012) – это компактный хэтчбек с высокой надежностью и выносливостью. Надежные двигатели и простота в обслуживании делают его хорошим выбором для долгосрочного использования. Его стоимость составляет около 870 000 рублей.

Каждая из этих моделей обладает своими уникальными преимуществами и может стать отличной альтернативой популярным автомобилям на вторичном рынке, особенно при регулярном обслуживании.

Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:из открытых источников
Количество просмотров 44
07.03.2025 
Фото:из открытых источников
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