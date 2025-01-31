Такую иномарку с надежной подвеской и по такой бюджетной цене вы точно не найдете

Эксперт Ковалев перечислил 5 надежных французских автомобилей за ₽500 тысяч

Среди автомобилей французского автопрома можно найти на авторынке РФ достойные варианты по цене до 500 тысяч рублей. Об этом заявил эксперт из компании Expocar Александр Ковалев.

«Renault Logan – проверенный временем седан, известный своей надежностью и выносливостью, что особенно важно для российских дорог», – подчеркивает специалист.

Renault Logan

По мнению Ковалева, хэтчбек Renault Sandero имеет схожие с Logan характеристики, но при этом у него более современный дизайн. Автовладельцам для длительных поездок подойдет модель Renault Megane с просторным салоном и отличной подвеской.

Интерьер Renault Logan

Любителям оригинальных автомобилей Ковалев рекомендует городские компактные Peugeot 206 или Citroën C3. Эти модели отличают оригинальный яркий дизайн, хотя в части обслуживания эта модель может быть дороже, чем Renault, резюмировал эксперт.

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Источник: gazeta.ru