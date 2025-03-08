Коллекционируете раритетные авто? Есть шанс купить единственный в мире экземпляр

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Единственный в мире Chevrolet Corvette уйдет с молотка — цена растет ежедневно

Необычный Chevrolet Corvette C3 1975 года выпуска выставили на торги. На текущий момент цена лота достигла 7,8 тыс. долларов (770 тыс. рублей по курсу, актуальному на момент публикации). Но с большой долей вероятности к концу аукциона, который завершится через пять дней, ажиотаж вокруг машины вырастет.

Chevrolet Corvette C3 1975
Chevrolet Corvette C3 1975

Дело в том, что у суперкара крайне необычный дизайн – это единственная в мире модель. Corvette C3 выпускался в период с 1967 по 1982 годы. В 1975 году крупнейший в мире на тот момент дилер Corvette Фрэнк Милн заказал уникальную машину.

Интерьер Chevrolet Corvette C3 1975
Интерьер Chevrolet Corvette C3 1975

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Реализовывал заказ штатный дизайнер General Motors Джерри Палмер, он полностью переработал переднюю и заднюю части кузова суперкара. Вместо подъемных фар установил стационарные, боковины кузова модернизировал, чтобы они органично вписывались в проведенный рестайлинг.

Кузов серийного автомобиля сделали из стекловолокна, впоследствии автомобиль выставлялся на экспозицию в дилерском центре Милна, а затем попал в Европу. Corvette C3 оснащен двигателем V8 объемом 5,7 л и 3-ступенчатым автоматом. Пробег суперкара –72,4 тыс. км, перед торгами у него отремонтировали карбюратор и провели ТО с заменой всех технических жидкостей.

Интерьер Chevrolet Corvette C3 1975
Интерьер Chevrolet Corvette C3 1975

Источник: bringatrailer.com

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Светлана Тарасенко
Фото:bringatrailer.com
08.03.2025 
Фото:bringatrailer.com
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