#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отечественный бренд автобусов признан лидером продаж в феврале
7 марта
Отечественный бренд автобусов признан лидером продаж в феврале
Автостат: продажи новых автобусов в России...
Toyota bZ3X
7 марта
На рынок вышел новый автомобиль в семи комплектациях — цена шокирует
В Китае за один час раскупили более 10 тысяч...
Отечественный электромобиль «Атом»
7 марта
Первый отечественный электромобиль встанет на конвейер уже в 2025 году
Названа дата запуска производства...

В Краснодаре в два раза увеличат количество видеокамер

Систему умного наблюдения будут внедрять в Краснодаре

В Краснодаре вдвое увеличат количество видеокамер в текущем году. Всего в городе насчитывается 1628 муниципальных видеокамер.

В единую муниципальную систему интегрируют 1647 видеокамер за счет локальных сетей внутри торговых центров, скверов, парков и транспорта.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Как увеличить ресурс мотора — 9 обязательных пунктов

Это будет способствовать увеличению зоны охвата и поможет уменьшить расходы бюджета на развитие муниципальной системы видеонаблюдения. Также в Краснодаре установят 210 новых видеокамер.

В городе планируют внедрять систему умного наблюдения. Работы будут проведены по аналогии с Москвой и другими крупными городами.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Администрация и городская Дума Краснодара

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
07.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0