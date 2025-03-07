В Краснодаре в два раза увеличат количество видеокамер
Систему умного наблюдения будут внедрять в Краснодаре
В Краснодаре вдвое увеличат количество видеокамер в текущем году. Всего в городе насчитывается 1628 муниципальных видеокамер.
В единую муниципальную систему интегрируют 1647 видеокамер за счет локальных сетей внутри торговых центров, скверов, парков и транспорта.
Это будет способствовать увеличению зоны охвата и поможет уменьшить расходы бюджета на развитие муниципальной системы видеонаблюдения. Также в Краснодаре установят 210 новых видеокамер.
В городе планируют внедрять систему умного наблюдения. Работы будут проведены по аналогии с Москвой и другими крупными городами.
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Фото:Depositphotos
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07.03.2025
Фото:Depositphotos
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