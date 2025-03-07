В Краснодаре в два раза увеличат количество видеокамер

Систему умного наблюдения будут внедрять в Краснодаре

В Краснодаре вдвое увеличат количество видеокамер в текущем году. Всего в городе насчитывается 1628 муниципальных видеокамер.

В единую муниципальную систему интегрируют 1647 видеокамер за счет локальных сетей внутри торговых центров, скверов, парков и транспорта.

Это будет способствовать увеличению зоны охвата и поможет уменьшить расходы бюджета на развитие муниципальной системы видеонаблюдения. Также в Краснодаре установят 210 новых видеокамер.

В городе планируют внедрять систему умного наблюдения. Работы будут проведены по аналогии с Москвой и другими крупными городами.

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«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Администрация и городская Дума Краснодара