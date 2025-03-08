Даже пломбы на дверях не нарушены: в России продают уникальный экземпляр ВАЗ-2109

Экспортную версию ВАЗ-2109 без пробега продают в РФ за 15 млн рублей

В продаже появился ВАЗ-2109 1997 года выпуска, пробег которого составляет всего 913 километров за 2,5 млн рублей. Примечательно, что это экспортный вариант с низкой панелью.

Автомобиль, никогда не ставившийся на учет, сохранился практически в идеальном состоянии. Отсутствуют следы коррозии даже в традиционно уязвимых местах.

ВАЗ-2109

Однако неподготовленность к продаже подчеркивает аутентичность машины: отсутствуют зеркала заднего вида, стеклоочистители и брызговики. Помимо этого, на всех дверях сохранились заводские пломбы, даже на пятой двери.

Технически ВАЗ-2109 представляет собой классическую «девятку» с 8-клапанным карбюраторным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 70 л.с. Пятиступенчатая механическая коробка передач передает крутящий момент на переднюю ось. Комфорт ограничен прикуривателем и отопителем – никаких электростеклоподъемников, противотуманных фар, магнитол или задних подголовников.

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Источник: Auto.ru