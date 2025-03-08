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Audi представила новую версию своего эталонного «заряженного» универсала

Опубликован список основных нововведений в новом Audi A6 Avant 2025

Внешность нового Audi A6 Avant претерпела заметные изменения. Обновлённая передняя часть с переработанной решёткой радиатора и модернизированной светотехникой придает автомобилю более агрессивный и современный вид.

Задняя часть также получила стилистические корректировки, подчеркивающие спортивный характер универсала. Увеличение длины кузова до 4,99 метра не только улучшило внешние пропорции, но и положительно сказалось на объёме багажного отделения. Теперь его вместимость составляет впечатляющие 503 литра при поднятых сиденьях и 1534 литра при сложенных.

Audi A6 Avant 2025
Audi A6 Avant 2025
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Базовая версия предлагает выбор между двумя 2,0-литровыми двигателями: бензиновым мощностью 201 л.с. и дизельным той же мощности.

Однако, настоящий зверь скрывается в топовой комплектации. Здесь установлен 3,0-литровый турбодизель V6, развивающий внушительные 362 л.с., дополненный 48-вольтовой системой mild-hybrid. В паре с этим мощным агрегатом работают полный привод Quattro, адаптивная пневмоподвеска и полноуправляемое шасси.

Audi A6 Avant 2025
Audi A6 Avant 2025

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Салон нового A6 Avant впечатляет своим современным дизайном и высокотехнологичным оснащением. Центральное место занимает новая медиасистема с 14,6-дюймовым сенсорным экраном, обеспечивающим интуитивное управление всеми функциями автомобиля. Цифровая приборная панель с 11,9-дюймовым дисплеем предоставляет водителю всю необходимую информацию в удобном и наглядном формате. А для ещё большего комфорта пассажира на переднем сиденье предлагается опциональный 10,9-дюймовый экран.

Интерьер Audi A6 Avant 2025
Интерьер Audi A6 Avant 2025

Цена на Audi A6 Avant 2025 начинается от 58 000 евро за базовую бензиновую версию. Модель с дизельным двигателем обойдется немного дороже — 61 700 евро. Продажи нового универсала стартуют уже в текущем месяце.

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Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:audi-mediacenter.com
Количество просмотров 10
08.03.2025 
Фото:audi-mediacenter.com
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