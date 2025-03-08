Б/у автозапчасти в России теперь можно заказать на маркетплейсе

Маркетплейс Ozon запустил продажу автозапчастей с пробегом

Рынок автозапчастей пополнился новым игроком – маркетплейс Ozon начал продажи подержанных деталей.

Суть нововведения заключается в появлении нового раздела «Авто- и мотозапчасти», где теперь представлены бывшие в употреблении детали для автомобилей европейских и японских брендов, таких как Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia, Nissan, GM и другие.

Ассортимент достаточно широк: от деталей двигателя и коробки передач до кузовных элементов, компонентов ходовой части, элементов салона и электрооборудования. Стоит отметить, что быстроизнашивающиеся запчасти, например, фильтры и тормозные колодки, в продаже отсутствуют.

Для кого же предназначена эта услуга? Прежде всего, для тех, кто сталкивается с трудностями в поиске редких или специфических запчастей. Найти, например, узел трансмиссии для старой модели автомобиля – задача не из легких, а Ozon, благодаря широте своего предложения, может упростить этот процесс. Кроме того, возможность оперативно приобрести сложные агрегаты важна в экстренных ситуациях, когда ремонт автомобиля затягивать нельзя.

Также сообщается, что товары проходят коммерческую экспертизу, а оценка их надежности включает в себя анализ каналов поставок. При этом покупатель может вернуть приобретенный товар в течение недели.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автостат