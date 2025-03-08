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В Россию привезли совершенно новый недорогой кроссовер Volkswagen: известна цена

Самый доступный Volkswagen Tharu XR на российском рынке стоит 2,45 млн рублей

Volkswagen представил в России модель Tharu XR – кроссовер, который был представлен в Китае в прошлом году.

Volkswagen Tharu XR
Volkswagen Tharu XR

Несколько автосалонов уже предлагают данный кроссовер, как в наличии, так и под заказ. Цена, которая, без преувеличения, становится главным аргументом в его пользу, начинается от 2,45 млн рублей.

Volkswagen Tharu XR
Volkswagen Tharu XR
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За эту сумму предлагается автомобиль 2024 года выпуска с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 л.с., сопряженным с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Базовая комплектация включает в себя минимальный набор опций: кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида и многофункциональное рулевое колесо.

Более богатые варианты, предлагаемые российскими дилерами за 2,9 – 2,99 млн рублей, дополняются датчиком света и панорамной крышей с люком. В некоторых случаях, в стоимость включается техническая гарантия сроком на год или комплект зимних шин.

Интерьер Volkswagen Tharu XR
Интерьер Volkswagen Tharu XR

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Внешне Tharu XR напоминает старшего брата – Volkswagen Tiguan, но обладает более компактными габаритами: 4355 х 1762 х 1605 мм при колесной базе 2651 мм. Эти размеры позиционируют его в одном классе с Hyundai Creta.

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 2
08.03.2025 
Фото:Volkswagen
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