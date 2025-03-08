Машина на автомате с пробегом до 100 тысяч км за полмиллиона? Не поверите, но такая есть

Эксперт «За рулем» перечислил достоинства седана Datsun on-DO на вторичке

В наши непростые времена, имея в кармане полмиллиона рублей, рассчитывать на что-то похожее на автомобиль все сложнее и сложнее. А если среди критериев значится автомат, то дела совсем плохи. Если говорить об иномарках, это будут возрастные экземпляры с кучей проблем и ничего кроме головной боли они не принесут.

Лучик надежды дарит продукция АВТОВАЗа. Ладу в достойном состоянии и с небольшим пробегом за этот бюджет найти вполне возможно. И среди отечественной продукции есть даже своего рода «иномарка». Именно о ее плюсах и минусах рассказал эксперт Сергей Зиновьев. Имя ей – Datsun on-DO (mi-DO).

Datsun on-DO

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Подбирая подержанную Гранту, многие забывают про эту «иномарку» – на АВТОВАЗе выпускали седан (on-DO) и хэтчбек (mi-DO). Между тем, это технический клон Гранты – в видоизмененном кузове и с более продвинутым интерьером.

Чуть выше клиренс – 174 мм, чуть больше багажник у седана (530 л), улучшена «шумка», усовершенствованы замки дверей, усилитель тормозов и еще кое-что. Базовая комплектация при этом была щедрее, соответственно новые Датсуны продавали дороже Гранты.

Вторичка цены выровняла – они практически идентичны. Важно, что у Датсунов точно такой же набор главных агрегатов: моторы 87 и 106 л. с., вазовская МКП, разве что нет робота. А гидроавтомат Jatco есть! И встречается втрое чаще, чем на Грантах.

К недостаткам отнесем различие в комплектующих: на Датсуны сложнее найти кузовные детали, и они часто дороже грантовских.

Интерьер Datsun on-DO

Со всем списком бюджетных автомобилей Lada, которые точно будут по карману и не доставят особых проблем, можете ознакомиться в нашем материале.