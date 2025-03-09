В продаже появился особый Land Cruiser 200 почти без пробега: в чем его особенность?

В России продают редкий бронированный Toyota Land Cruiser 200 за 21 млн рублей

На российском рынке автомобилей появилось интересное предложение – бронированный Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска, первый рестайлинг, за 21 миллион рублей.

Это не просто Land Cruiser, прошедший доработку в бронемастерской. Это эксклюзивный экземпляр, изготовленный на заказ для VIP-клиента и входящий в лимитированную серию. Броневая защита соответствует классу B6/B7, что гарантирует надежную защиту от большинства видов огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Toyota Land Cruiser 200

Помимо брони, кузов покрыт четырьмя слоями керамического покрытия. Эта дополнительная мера предохраняет кузов от царапин и сколов, продлевая срок службы и сохраняя безупречный внешний вид внедорожника. Продавец указывает на минимальную эксплуатацию автомобиля (техническое обслуживание проводилось дважды в год, но фактически машина почти не использовалась), и её состояние, судя по описанию, безупречно.

Салон выполнен по индивидуальному заказу, с идеальной подгонкой всех элементов интерьера к бронированному кузову. В комплектацию входят системы безопасности, выходящие за рамки стандартного оборудования: полноценная система видеонаблюдения по периметру с функцией записи, обеспечивающая круговой обзор и фиксацию происходящего, а также противопожарная система, добавляющая ещё один уровень защиты.

Под капотом скрывается мощный 4,6-литровый бензиновый двигатель, выдающий 309 л.с. В паре с автоматической коробкой передач и полным приводом он обеспечивает уверенное движение в любых условиях, будь то городские улицы или бездорожье. Продавец подчеркивает, что данный автомобиль был признан самым комфортным в своем классе среди бронированных внедорожников.

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Источник: Auto.ru