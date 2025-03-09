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В продаже появился особый Land Cruiser 200 почти без пробега: в чем его особенность?

В России продают редкий бронированный Toyota Land Cruiser 200 за 21 млн рублей

На российском рынке автомобилей появилось интересное предложение – бронированный Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска, первый рестайлинг, за 21 миллион рублей.

Это не просто Land Cruiser, прошедший доработку в бронемастерской. Это эксклюзивный экземпляр, изготовленный на заказ для VIP-клиента и входящий в лимитированную серию. Броневая защита соответствует классу B6/B7, что гарантирует надежную защиту от большинства видов огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
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Помимо брони, кузов покрыт четырьмя слоями керамического покрытия. Эта дополнительная мера предохраняет кузов от царапин и сколов, продлевая срок службы и сохраняя безупречный внешний вид внедорожника. Продавец указывает на минимальную эксплуатацию автомобиля (техническое обслуживание проводилось дважды в год, но фактически машина почти не использовалась), и её состояние, судя по описанию, безупречно.

Салон выполнен по индивидуальному заказу, с идеальной подгонкой всех элементов интерьера к бронированному кузову. В комплектацию входят системы безопасности, выходящие за рамки стандартного оборудования: полноценная система видеонаблюдения по периметру с функцией записи, обеспечивающая круговой обзор и фиксацию происходящего, а также противопожарная система, добавляющая ещё один уровень защиты.

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Под капотом скрывается мощный 4,6-литровый бензиновый двигатель, выдающий 309 л.с. В паре с автоматической коробкой передач и полным приводом он обеспечивает уверенное движение в любых условиях, будь то городские улицы или бездорожье. Продавец подчеркивает, что данный автомобиль был признан самым комфортным в своем классе среди бронированных внедорожников.

Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
Интерьер Toyota Land Cruiser 200

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 18
09.03.2025 
Фото:Auto.ru
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-34