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В производстве внедорожников УАЗ Патриот применят 3D печать

Ульяновский автозавод запустил промышленный 3D-принтер для печати прототипов

Ульяновский автозавод готовится к выходу обновленного УАЗ Патриот 2025, и производство этой модели обещает стать настоящим технологическим прорывом для российского автопрома.

Ключевым новшеством станет внедрение аддитивных технологий – производство ряда деталей с помощью промышленного 3D-принтера.

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Завод уже установил новейшее оборудование, способное распечатывать детали интерьера и шасси. Это открывает перед УАЗом невероятные возможности: быструю адаптацию к меняющимся запросам рынка, создание уникальных дизайнерских решений и сокращение времени на разработку и запуск в производство новых комплектующих.

Стоит уточнить, что 3D-печать будет задействована именно при разработке деталей, при создании прототипов. На автомобили распечатанные детали устанавливаться не будут.

Источник: Автопоток

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Лежнин Роман
Фото:УАЗ
Количество просмотров 7
09.03.2025 
Фото:УАЗ
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+12