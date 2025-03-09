В производстве внедорожников УАЗ Патриот применят 3D печать

Ульяновский автозавод запустил промышленный 3D-принтер для печати прототипов

Ульяновский автозавод готовится к выходу обновленного УАЗ Патриот 2025, и производство этой модели обещает стать настоящим технологическим прорывом для российского автопрома.

Ключевым новшеством станет внедрение аддитивных технологий – производство ряда деталей с помощью промышленного 3D-принтера.

Завод уже установил новейшее оборудование, способное распечатывать детали интерьера и шасси. Это открывает перед УАЗом невероятные возможности: быструю адаптацию к меняющимся запросам рынка, создание уникальных дизайнерских решений и сокращение времени на разработку и запуск в производство новых комплектующих.

Стоит уточнить, что 3D-печать будет задействована именно при разработке деталей, при создании прототипов. На автомобили распечатанные детали устанавливаться не будут.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автопоток