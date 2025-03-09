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Женщина придумала экстраординарную причину для отказа дуть в алкотестер

Увеличенные губы помешали женщине из Ливерпуля дуть в алкотестер

История 44-летней женщины-адвоката из Ливерпуля, отказавшейся пройти проверку на алкоголь с помощью алкотестера из-за недавно увеличенных губ, вызвала широкий общественный резонанс.

Согласно сообщениям Metro, инцидент произошел на дороге. Полицейские остановили автомобиль женщины, заметив его необычно медленную езду и отклонения от траектории движения. Объяснение водителя – она уронила еду и полоскала рот – показалось сотрудникам недостаточно убедительным, и женщину попросили пройти проверку на алкоголь.

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Однако здесь возникла неожиданная проблема. Женщина, являющаяся адвокатом, заявила, что из-за недавно проведенной косметической операции по увеличению губ она физически не может дуть в алкотестер. Эта аргументация, озвученная ею в слезах в зале суда, казалась ей, по всей видимости, весомым оправданием. Однако суд расценил это по-другому.

Отказ от прохождения алкотестера – это серьезное правонарушение, независимо от причин. Несмотря на объяснения относительно недавно сделанной процедуры, женщина не представила доказательств, подтверждающих невозможность выполнения теста. Более того, отказ от сдачи анализа крови под предлогом боязни игл ещё больше усугубил ситуацию.

В итоге, женщина-адвокат была приговорена к общественным работам.

Источник: Metro

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Лежнин Роман
Фото:Jens Buttner/ DPA/ PHOTAS
Количество просмотров 9
09.03.2025 
Фото:Jens Buttner/ DPA/ PHOTAS
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