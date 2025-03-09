#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер ВАЗ-2106
9 марта
На продажу выставлена редкая модификация ВАЗ-2106 в идеальном состоянии
Редкую версию ВАЗ-2106 без молдингов и...
Новая линия сборки на УАЗе – смотрим в подробностях
9 марта
Новая линия сборки на УАЗе – смотрим в подробностях
Ульяновский автозавод показал в действии...
Российские дилеры бьют тревогу — по их словам китайцы убивают бизнес
9 марта
Российские дилеры бьют тревогу — по их словам китайцы убивают бизнес
Затоваривание складов китайскими авто приведет...

Многодетная мать купила поддельные права и попалась при смене фамилии

В Приморье осудили мать 10 детей за использование поддельных прав

История многодетной матери из Приморского края, заказавшей поддельные водительские права через интернет, служит ярким примером того, как стремление к удобству может обернуться серьёзными последствиями.

Женщина, воспитывающая десять детей, решила сэкономить время и, возможно, средства, приобретя водительское удостоверение незаконным путем. Однако ее попытка обойти закон обернулась уголовным делом и ограничением свободы.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Как увеличить ресурс мотора — 9 обязательных пунктов

Женщина оплатила изготовление поддельного водительского удостоверения в размере 100 000 рублей. Заказ был оформлен через интернет, а доставка осуществлялась посредством Почты России. В течение более года она успешно пользовалась фальшивым документом, не вызывая подозрений у сотрудников ГИБДД.

Однако идиллия закончилась с изменением фамилии после вступления в брак. Обратившись в МФЦ для замены удостоверения личности, женщина столкнулась с неизбежным – фальшивка была обнаружена.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

В отношении многодетной матери было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. Михайловский районный суд признал ее виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на пять месяцев.

Источник: Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока»

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 12
09.03.2025 
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0