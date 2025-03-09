Многодетная мать купила поддельные права и попалась при смене фамилии

В Приморье осудили мать 10 детей за использование поддельных прав

История многодетной матери из Приморского края, заказавшей поддельные водительские права через интернет, служит ярким примером того, как стремление к удобству может обернуться серьёзными последствиями.

Женщина, воспитывающая десять детей, решила сэкономить время и, возможно, средства, приобретя водительское удостоверение незаконным путем. Однако ее попытка обойти закон обернулась уголовным делом и ограничением свободы.

Женщина оплатила изготовление поддельного водительского удостоверения в размере 100 000 рублей. Заказ был оформлен через интернет, а доставка осуществлялась посредством Почты России. В течение более года она успешно пользовалась фальшивым документом, не вызывая подозрений у сотрудников ГИБДД.

Однако идиллия закончилась с изменением фамилии после вступления в брак. Обратившись в МФЦ для замены удостоверения личности, женщина столкнулась с неизбежным – фальшивка была обнаружена.

В отношении многодетной матери было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. Михайловский районный суд признал ее виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на пять месяцев.

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Источник: Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока»