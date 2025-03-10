Скользкая тема: эксперт рассказал, какие опасности ждут водителей на трассе весной

Эксперт Ломанов предостерег водителей от неоправданного лихачества весной

Наступление весны с таянием снега грозит водителям опасностью на дорогах из-за желания некоторых водителей «похулиганить» на трассе. Очень важно соблюдать правила дорожного движения, особенно в части скорости. Таким мнением поделился автоэксперт Андрей Ломанов.

«Зимой мы по умолчанию аккуратничаем, но с приходом тепла начинает казаться, что теперь можно и пошалить. Уже заметно, как выросло количество «шашечников» (маневрирующие между рядами водители – примеч. ред.). Запомните, пока вы не поменяли резину, пока не прекратились ночные заморозки, а дороги основательно не помыли, любые «гонки» – очень скользкая тема. Причем, во всех смыслах», – категоричен в своем мнении эксперт.

Ломанов напомнил, что несмотря на плюсовую погоду, на некоторых участках дорог остаются корки льда. А при совершении резких маневров они чреваты потерей управления автомобилем и аварией.

Эксперт советует обращать пристальное внимание на состояние дорог весной, потому что после зимы зачастую появляются новые ямы и выбоины. Кроме того, когда снег окончательно растает, а дороги подсохнут, Ломанов советует автовладельцам тщательно помыть свой автомобиль, чтобы смыть агрессивные реагенты, и осмотреть кузов на наличие возможных трещин и повреждений лакокрасочного покрытия.

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Источник: kp.ru